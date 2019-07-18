"Ньюкасл" готов потратить 40 миллионов евро на бразильского нападающего

"Ньюкасл" хочет купить форварда "Хоффенхайма" Жоэлинтона, сообщает Kicker.

По сведениям издания, за 22-летнего бразильца "сороки" готовы заплатить 40 миллионов евро.

Жоэлинтон выступает за "Хоффенхайм" с 2015 года. Сдавался в аренду венскому "Рапиду".

В прошлом сезоне нападающий сыграл за "деревенских" 35 матчей, забил 11 голов и сделал 9 ассистов.

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