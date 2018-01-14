"Ньюкасл" готов заплатить 12 миллионов евро за Рейну

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"Ньюкасл" готов заплатить 12 миллионов евро за Рейну
"Ньюкасл" проявляет интерес к испанскому вратарю "Наполи" Пепе Рейне, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 12 миллионов евро. На покупке испанца настаивает главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес, который ранее работал с ним в "Ливерпуле".

Стоит отметить, что контракт 34-летнего Рейны с "Наполи" истекает через полгода и клуб не намерен его продлевать.

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