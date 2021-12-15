"Ньюкасл" готов заплатить 35 миллионов евро за защитника "Атлетико"

Фото: инстаграм Кирана Триппьера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к английскому защитнику мадридского "Атлетико" Кирану Триппьеру, сообщает Northern Echo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро. При этом "Ньюкасл" готов платить игроку зарплату в размере девяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезне 31-летний Триппьер провел за "Атлетико" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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