"Ньюкасл" готов заплатить 45 миллионов евро за бразильского форварда Жоэнлинтона

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Хоффенхайма" Жоэлинтону, сообщает Evening Chronicle.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.

Также форвардом интересуется "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне 22-летний Жоэлинтон провел за "Хоффенхайм" 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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