"Ньюкасл" готов заплатить 45 миллионов евро за бразильского форварда Жоэнлинтона

Теги ньюкасл юнайтедхоффенхаймжоэлинтонтрансферы

"Ньюкасл" готов заплатить 45 миллионов евро за бразильского форварда Жоэнлинтона

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Хоффенхайма" Жоэлинтону, сообщает Evening Chronicle.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.

Также форвардом интересуется "РБ Лейпциг".

В нынешнем сезоне 22-летний Жоэлинтон провел за "Хоффенхайм" 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Арсенал" вступил в борьбу за Умтити. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов