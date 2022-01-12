"Ньюкасл" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда "Бенфики"

Фото: инстаграм Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к уругвайскому нападающему лиссабонской "Бенфики" Дарвину Нуньесу, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Ньюкасл" 23 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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