"Ньюкасл" готов заплатить крупную сумму за Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает FourFourTwo.

По информации британского журнала, в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Интер Майами", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Фаворитами на сегодняшний день считаются "сороки", которые готовы заплатить за валлийца 50-50 миллионов евро, а самому игроку предложить высокую зарплату.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 105 голов в 249 матчах.

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