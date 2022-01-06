"Ньюкасл" готов заплатить требуемую сумму за Влаховича

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"Ньюкасл" готов заплатить требуемую сумму за Влаховича Фото твиттер "Фиорентины"

"Ньюкасл" нацелился на форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

По сведениям журналиста Танкреди Палмери, "сороки" готовы заплатить за 21-летнего серба 70 миллионов евро. Именно такую сумму требует "Фиорентина" от потенциальных покупателей.

Однако сам футболист не заинтересован в переходе в стан аутсайдера АПЛ.

В этом сезоне Влахович провел 22 игры, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

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