"Ньюкасл" готов заплатить за Доста 40 миллионов евро



"Ньюкасл" хочет купить голландского нападающего "Спортинга" Баса Доста, сообщает A Bola.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, португальцы оценивают игрока в 60 миллионов.

В минувшем сезоне 28-летний Дост забил за "Спортинг" 36 голов в 41 матче.

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