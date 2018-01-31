"Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евро

Теги ньюкасл юнайтедспартак москвазе луиш

"Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евроАнглийский "Ньюкасл" нацелился на форварда московского "Спартака" Зе Луиша, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, "сороки" предпримут попытки заполучить 27-летнего нападающего "красно-белых" до закрытия текущего трансферного окна. При этом за игрока английский клуб готов будет выложить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за "Спартак".

Напомним, Педро Роша назвал главную причину своей затянувшейся адаптации в "Спартаке". | soccernews.ru

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