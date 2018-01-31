"Ньюкасл" готов заплатить за форварда "Спартака" 20 миллионов евро

Английский "Ньюкасл" нацелился на форварда московского "Спартака" Зе Луиша, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, "сороки" предпримут попытки заполучить 27-летнего нападающего "красно-белых" до закрытия текущего трансферного окна. При этом за игрока английский клуб готов будет выложить 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зе Луиш забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 14 матчах за "Спартак".

Напомним, Педро Роша назвал главную причину своей затянувшейся адаптации в "Спартаке". | soccernews.ru