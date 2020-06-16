"Ньюкасл" готовит предложение по Иммобиле

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал трансферной целью "Ньюкасла", утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, "сороки" хотят усилиться итальянским форвардом этим летом и готовы заплатить за него 55 миллионов евро.

В случае перехода в английский клуб 30-летний футболист сможет зарабатывать 8 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл за "Лацио" 33 матча, забил 30 голов и сделал 7 ассистов.

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