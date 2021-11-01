"Ньюкасл" готовит щедрое предложение для тренера "Аякса"

Теги ньюкасл юнайтедаяксэрик тен хаг

"Ньюкасл" готовит щедрое предложение для тренера "Аякса"

Фото твиттер AFC AJAX

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг может в скором времени возглавить "Ньюкасл", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, новые владельцы английского клуба готовы платить 51-летнему специалисту около 13 миллионов евро за сезон. 

Если голландец примет предложение, то войдёт в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Хосепу Гвардиоле ("Манчестер Сити") и Юргену Клоппу ("Ливерпуль").

Впрочем, пока тен Хаг сомневается в проекте "Ньюкасла", который идёт в зоне вылета Премьер-лиги после 10 туров.

Напомним, что "сороки" 20 октября уволили Стива Брюса и до сих пор ищут ему замену.

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