"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Ньюкасл" проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити.

По информации El Nacional, "сороки" хотят заполучить 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Английский клуб готов заплатить за Умтити 20 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в четыре раза меньше.

В текущем сезоне француз сыграл за "Барсу" всего 1 матч. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в 2023 году.

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