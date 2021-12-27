"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по Умтити

Теги ньюкасл юнайтедбарселонасамюэль умтититрансферы

"Ньюкасл" готовит щедрое предложение по Умтити

Фото инстаграм Самюэля Умтити

"Ньюкасл" проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити.

По информации El Nacional, "сороки" хотят заполучить 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Английский клуб готов заплатить за Умтити 20 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость оценивается в четыре раза меньше.

В текущем сезоне француз сыграл за "Барсу" всего 1 матч. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает в 2023 году.

Не пропустите: "Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

Стало известно, когда "Реал" объявит о переходе Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов