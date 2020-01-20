"Ньюкасл" хочет арендовать хавбека "Шальке" Бенталеба

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"Ньюкасл" хочет арендовать хавбека "Шальке" Бенталеба

"Ньюкасл" хочет арендовать полузащитника "Шальке" Набиля Бенталеба в ближайшее время, утверждает Sky Sports.

По информации издания, 25-летний хавбек уже прилетел в Англию для прохождения медосмотра. "Ньюкасл" планирует арендовать футболиста до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Бенталеб не участвовал ни в одном матче команды.

А еще: Два защитника "Ньюкасла" выбыли до конца сезона из-за травм| http://soccernews.ru
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