"Ньюкасл" хочет купить Гамейро

"Ньюкасл" проявляет интерес к французскому нападающему "Атлетико" Кевину Гамейро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам форвард может согласиться на переход, так как его игровое время уменьшилось в связи с возвращением в стан "матрасников" Диего Косты. Испанцы оценивают форварда в 20 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний Гамейро провел за "Атлетико" всего 10 матчей и забил 4 гола.

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