"Ньюкасл" хочет купить Луана
"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Гремио" Луану, сообщает The Sun.
По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. На трансфере игрока настаивает лично главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес.
Ранее бразильца хотел купить "Спартак", который предлагал за него 25 миллионов евро, но Луан отказался переезжать в Россию.
В минувшем сезоне 24-летний Луан провел 39 матчей и забил 15 голов.
Не пропустите: "Саутгемптон" приблизился к сумме отступных за Промеса. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
-
Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"
-
"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"
-
Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
Лента новостей
-
"Севилья" подписала нападающего "Эвертона"
-
"Спартак" интересуется Бельхандой
-
"Антальяспор" избавился от Насри
-
"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ
-
"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"
-
Жиру близок к переходу в "Челси"
-
"Интер" теряет Икарди
-
Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ
-
Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"
-
ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом
-
Смолов отклонил предложение из АПЛ
-
"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
-
Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"
-
Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето
-
Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу
-
Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу
-
Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга
-
Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
-
Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20