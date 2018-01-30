"Ньюкасл" хочет купить Луана

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Гремио" Луану, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. На трансфере игрока настаивает лично главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес.

Ранее бразильца хотел купить "Спартак", который предлагал за него 25 миллионов евро, но Луан отказался переезжать в Россию.

В минувшем сезоне 24-летний Луан провел 39 матчей и забил 15 голов.

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