"Ньюкасл" хочет подписать пять новичков до конца января
У "Ньюкасла" очень амбициозные планы на последнюю неделю зимнего трансферного окна, пишет The Telegraph.
По сведениям издания, до конца января новичками "сорок" могут стать до пяти футболистов.
Клуб активно ведёт переговоры о подписании Джесси Лингарда ("Манчестер Юнайтед"), Аарона Рэмзи ("Ювентус"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Диего Карлоса ("Севилья") и Джеймса Тарковски ("Бернли").
Напомним, что текущей зимой "Ньюкасл" уже купил Кирана Триппьера (15 млн евро) и Криса Вуда (30 млн евро).
Команда набрала 15 очков в 21 туре АПЛ и идёт в зоне вылета лиги - на 18-м месте.
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|Команда
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|34
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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