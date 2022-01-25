"Ньюкасл" хочет подписать пять новичков до конца января

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"Ньюкасл" хочет подписать пять новичков до конца января

У "Ньюкасла" очень амбициозные планы на последнюю неделю зимнего трансферного окна, пишет The Telegraph.

По сведениям издания, до конца января новичками "сорок" могут стать до пяти футболистов.

Клуб активно ведёт переговоры о подписании Джесси Лингарда ("Манчестер Юнайтед"), Аарона Рэмзи ("Ювентус"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Диего Карлоса ("Севилья") и Джеймса Тарковски ("Бернли").

Напомним, что текущей зимой "Ньюкасл" уже купил Кирана Триппьера (15 млн евро) и Криса Вуда (30 млн евро).

Команда набрала 15 очков в 21 туре АПЛ и идёт в зоне вылета лиги - на 18-м месте.

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