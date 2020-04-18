"Ньюкасл" хочет подписать хавбека "Барселоны"

"Ньюкасл" летом рассчитывает усилиться полузащитником "Барселоны" Артуро Видалем, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сороки" готовы побороться за звёздного футболиста с миланским "Интером".

В английском клубе 32-летний чилиец может воссоединиться с Массимилиано Аллегри, который претендует на пост главного тренера. Игрок и наставник работали вместе в "Ювентусе".

Рыночная стоимость Видаля - 11 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.

Не пропустите: "Ньюкасл" хочет вернуть Бенитеса. | http://soccernews.ru