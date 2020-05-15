"Ньюкасл" хочет подписать трех футболистов "Ювентуса"
Сразу три футболиста "Ювентуса" могут перейти в "Ньюкасл".
Как сообщает TuttoJuve, "сороки" хотят подписать хавбеков Адриана Рабьо и Аарона Рэмзи, а также вингера Дугласа Косту.
Отмечается, что покупка всех трех футболистов обойдется клубу примерно в 80 миллионов евро.
Напомним, что слухи о возможных трансферах звездных игроков связаны с тем, что у "Ньюкасла" появился новый владелец из Саудовской Аравии.
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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