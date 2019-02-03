"Ньюкасл" хочет продлить контракт с Рафаэлем Бенитесом

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

"Ньюкасл" хочет продлить контракт с Рафаэлем Бенитесом

Руководство "Ньюкасла" хочет продлить контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом, сообщает Sports Mole.

По информации источника, боссы "сорок" готовят для 58-летнего испанского специалиста новое трёхлетнее соглашение.

Сам Бенитес также не прочь продлить сотрудничество с клубом, поэтому есть основания полагать, что проблем в переговорах не возникнет.

Действующий договор между сторонами истекает летом 2019 года.

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