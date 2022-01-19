"Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания
Фото: инстаграм Лингарда\Автор неизвестен
"Ньюкасл" намерен существенно усилить состав в январское трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, "сороки" хотят подписать хавбека сборной "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда и уже начал работу над его арендой до конца нынешнего сезона.
Отмечается, что "Ньюкасл" будет платить 100% оклада англичанина, после чего его соглашение с "МЮ" подойдет к концу.
Сообщается, что также английский клуб близок к трансферу 28-летнего бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса.
Также не пропустите: Дани Алвес высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Конте поделился мнением о разговорах про состояние футболистов
-
Гасперини против ухода Миранчука в "Дженоа"
-
"Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания
-
Стали известны цена на билеты на чемпионат мира-2022
-
ЦСКА хотел заполучить ещё двух футболистов "Сочи", помимо Заболотного
-
"Бетис" нацелился на Зинченко
-
ПСЖ ведет переговоры по игрокам "Манчестер Юнайтед" и "Милана"
-
Боярский отреагировал на стоимость билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
-
"Зенит" нашел замену Азмуну в Бразилии
-
"Матч ТВ" объяснил показ фильмов на телеканале
-
Журналист Педрероль: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" - я уволюсь"
-
Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге
-
Сарри пострадал от футболиста соперника во время матча с "Удинезе" (видео)
-
Журналист Франков рассказал, как увольнение Шевченко из "Дженоа" отразится на его тренерской карьере
-
Дани Алвес высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
"Сочи" получил предложение по трансферу Кассьерры, однако требует увеличить сумму
-
Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"
-
3
Левандовски сравнил "Золотой мяч" и премию ФИФА The Best
-
Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м
-
Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18