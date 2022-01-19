"Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания

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"Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания

Фото: инстаграм Лингарда\Автор неизвестен

"Ньюкасл" намерен существенно усилить состав в январское трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "сороки" хотят подписать хавбека сборной "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда и уже начал работу над его арендой до конца нынешнего сезона.

Отмечается, что "Ньюкасл" будет платить 100% оклада англичанина, после чего его соглашение с "МЮ" подойдет к концу.

Сообщается, что также английский клуб близок к трансферу 28-летнего бразильского защитника "Севильи" Диего Карлоса.

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