"Ньюкасл" хочет усилиться основным хавбеком "Реала"

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"Ньюкасл" хочет усилиться основным хавбеком "Реала"

Фото твиттер Тони Крооса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заинтересовал "Ньюкасл", сообщает El Nacional.

По информации источника, "сороки" готовы купить 31-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Английский клуб оценил немецкого хавбека в 30 миллионов евро. Устраивает ли такое предложение "сливочных", пока неизвестно.

В текущем сезоне Кроос провёл за "Реал" всего 5 матчей, пропустив большинство игр из-за травмы.

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