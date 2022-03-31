"Ньюкасл" хочет усилиться защитником "Болоньи"

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"Ньюкасл" хочет усилиться защитником "Болоньи"

Фото твиттер "Болоньи"

Левый защитник "Болоньи" Аарон Хики привлёк внимание "Ньюкасла", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "сороки" готовы летом заплатить за шотландского фулбека от 18 до 24 миллионов евро.

В текущем сезоне Хики сыграл за "Болонью" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

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