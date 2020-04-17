"Ньюкасл" хочет вернуть Бенитеса

"Ньюкасл" заинтересован в возвращении Рафаэля Бенитеса на пост тренера команды.

По сведениям журналиста Eurosport Ману Лонжона, "сороки" уже предложили 60-летнему испанцу контракт с расширенными полномочиями. Отмечается, что Бенитес сможет сам выбрать спортивного директора.

Бенитес возглавлял "Ньюкасл" с 2016 по 2019 год, а в настоящее время специалист является тренером "Далянь Ифан".

Напомним, что "Ньюкасл" под руководством Бенитеса выиграл Чемпионшип и вернулся в АПЛ.

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