"Ньюкасл" хочет вернуть Бенитеса
"Ньюкасл" заинтересован в возвращении Рафаэля Бенитеса на пост тренера команды.
По сведениям журналиста Eurosport Ману Лонжона, "сороки" уже предложили 60-летнему испанцу контракт с расширенными полномочиями. Отмечается, что Бенитес сможет сам выбрать спортивного директора.
Бенитес возглавлял "Ньюкасл" с 2016 по 2019 год, а в настоящее время специалист является тренером "Далянь Ифан".
Напомним, что "Ньюкасл" под руководством Бенитеса выиграл Чемпионшип и вернулся в АПЛ.
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