"Ньюкасл" хочет выкупить полузащитника "Челси" Кенеди, сообщает британская пресса.

В стане "сорок" остались довольны игрой, которую демонстрирует 22-летний бразилец.

Напомним, что Кенеди в этом сезоне выступает за "Ньюкасл" на правах аренды, сыграл 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Впрочем, клубу придётся выдержать конкуренцию со стороны "Баварии" и ПСЖ, которые также имеют виды на талантливого хавбека.

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