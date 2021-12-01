"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"

Теги ньюкасл юнайтединтер миланмарцело брозович

"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявлял предметный интерес к хавбек сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозовичу.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "сороки" сделали полузащитнику предложение контракта на четыре сезона с окладом в размере 6,5 миллиона евро в год и еще 1 миллиона в виде бонусов.

По информации источника, хавбек "нерадзурри" уже согласовал продление соглашения со своим нынешним клубом до 2025 года. По новому контракту Брозович будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.

Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.

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