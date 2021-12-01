"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"
Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен
"Ньюкасл" проявлял предметный интерес к хавбек сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозовичу.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, "сороки" сделали полузащитнику предложение контракта на четыре сезона с окладом в размере 6,5 миллиона евро в год и еще 1 миллиона в виде бонусов.
По информации источника, хавбек "нерадзурри" уже согласовал продление соглашения со своим нынешним клубом до 2025 года. По новому контракту Брозович будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.
Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Также не пропустите: Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ньюкасл" хотел подписать хавбека "Интера"
-
Левандовски попросил своего агента "отвезти" его в "Реал Мадрид"
-
Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал"
-
Малиновский высказался о перспективах "Аталанты" в Серии А
-
Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с Гвардиолой
-
Генеральный директор раскритиковал состояние "Камп Ноу"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче" для Бензема
-
Коутиньо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Эвра назвал "Золотой мяч" Месси "грабежом"
-
"Реал" все еще хочет избавиться от Мариано
-
Фати рискует не сыграть с "Баварией"
-
Стало известно, сколько в итоге "Барселона" выплатит Сетьену за увольнение
-
Пике высказался о переходе в "Реал"
-
Винисиус высказался о своей форме в текущем сезоне
-
"Барселона" продвинулась в переговорах по Торресу
-
Семак не согласен с результатами "Золотого мяча"
-
"Барселона" надолго теряет Роберто
-
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в другой клуб
-
Это’О предположил, кто будет величайшим футболистом в следующие 10-15 лет
-
На футболиста "Арсенала" напали грабители, но он сумел отбиться
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18