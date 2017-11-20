"Ньюкасл" хотят купить за 339 миллионов евро

Теги ньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" хотят купить за 339 миллионов евро

Компания "PCP Capital Partners" сделала предложение о покупке футбольного клуба "Ньюкасл".

Как сообщает Sky Sports, владельцу "сорок" Майку Эшли готовы заплатить 300 миллионов фунтов (339 миллионов евро).

По итогам 12 туров "Ньюкасл" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.

Не пропустите: "Ньюкасл" проиграл "Манчестер Юнайтед" в 26-й раз в АПЛ, больше чем любому другому сопернику. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов