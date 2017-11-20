"Ньюкасл" хотят купить за 339 миллионов евро

Компания "PCP Capital Partners" сделала предложение о покупке футбольного клуба "Ньюкасл".

Как сообщает Sky Sports, владельцу "сорок" Майку Эшли готовы заплатить 300 миллионов фунтов (339 миллионов евро).

По итогам 12 туров "Ньюкасл" занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 14 очков.

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