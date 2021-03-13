"Ньюкасл" и "Астон Вилла" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Ньюкасл" и "Астон Вилла" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Ньюкасл" сыграл вничью с "Астон Виллой".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Астон Вилла" идет девятой, "Ньюкасл" - 16-м.

"Ньюкасл" - "Астон Вилла" 1:1

Голы: Кларк (аг), 86 - 0:1, Ласселс, 90 - 1:1

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Крафт (Манкильо, 83), Кларк, Дамметт, Уиллок, Хэйден (Кэрролл, 88), Шелви, Фрэйзер (Мерфи, 79), Гэйл, Жоэлинтон.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Аль-Мухаммади, Мингз, Таргетт, Макгинн, Рэмзи (Сансон, 59), Трезеге (Баркли, 68), Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 21), Уоткинс.

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