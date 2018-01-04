"Ньюкасл" и "Бернли" поборются за испанского хавбека

"Ньюкасл" и "Бернли" проявляют интерес к полузащитнику "Лас-Пальмаса" Хонатану Виере, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него порядка 20 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний Виера провел за "Лас-Пальмас" 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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