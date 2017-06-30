"Ньюкасл" и "Борнмут" поборются за Холтби

"Ньюкасл" и "Борнмут" проявляют интерес к полузащитнику "Гамбурга" Льюису Холтби, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Немцы готовы продать хавбека за 6-7 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее Холтби уже играл в АПЛ за "Тоттенхэм" и "Фулхэм".

26-летний Холтби выступает за "Гамбург" с 2014 года, провел за клуб 90 матчей и забил 4 гола.

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