"Ньюкасл" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" и "Фулхэм" сыграли вничью. Гости открыли счет в конце первого тайма благодаря автоголу Мэтта Ритчи. "Ньюкасл" отыгрался в середине второго тайма, отличился Каллум Уилсон.

"Ньюкасл", набрав 18 очков, вышел на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Фулхэм" с 10 очками поднялся на 17-ю позицию.

"Ньюкасл" – "Фулхэм" - 1:1 (0:1)

Голы: Ритчи, 42 (автогол) - 0:1, Уилсон, 64 (с пенальти) - 1:1

"Ньюкасл": Дарлоу, Дамметт (Фрэйзер, 79), Фернандес (Хэйден, 46), Йедлин, Ритчи, Шелви, Альмирон, Лонгстафф, Кларк, Жоэлинтон (Гэйл, 75), Уилсон.

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Айна, Робинсон, Адарабиойо, Кэрни (Хектор, 65), Лемина, Декордова-Рид, Замбо-Ангисса, Лукман, Митрович (Лофтус-Чик, 77).

Удаление: Андерсен (62).

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