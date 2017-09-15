"Ньюкасл" и "Тоттенхэм" продолжают интересоваться форвардом ЦСКА Оланаре

"Ньюкасл" и "Тоттенхэм" по-прежнему проявляют интерес к нигерийскому нападающему ЦСКА Аарону Оланаре, сообщает The Mag.

По сведениям издания, скауты английских клубов посетили матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между армейцами и "Бенфикой" (2:1). В этой встрече нигериец не отметился результативными действиями и был заменен на 67-й минуте.

Ранее представители англичан следили за Оланаре в матче квалификации Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" (1:0).

В этом сезоне 23-летний Оланаре провел за ЦСКА 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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