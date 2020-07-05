"Ньюкасл" и "Вест Хэм" завершили игру результативной ничьей

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"Ньюкасл" и "Вест Хэм" завершили игру результативной ничьей

В рамках 33-го тура АПЛ "Ньюкасл" сыграл вничью с "Вест Хэмом".

На данный момент "Ньюкасл" занимает 12-е место, а "Вест Хэм" - 16-е.

"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2

Голы: Антонио, 4 - 0:1, Альмирон, 17 - 1:1, Соучек, 65 - 1:2, Шелви, 67 - 2:2

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Крафт, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Сен-Максимен (Лазаро, 69), Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Гэйл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 75), Райс, Антонио, Соучек, Боуэн, Лансини (Нобл, 57).

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