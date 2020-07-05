"Ньюкасл" и "Вест Хэм" завершили игру результативной ничьей
В рамках 33-го тура АПЛ "Ньюкасл" сыграл вничью с "Вест Хэмом".
На данный момент "Ньюкасл" занимает 12-е место, а "Вест Хэм" - 16-е.
"Ньюкасл" - "Вест Хэм" 2:2
Голы: Антонио, 4 - 0:1, Альмирон, 17 - 1:1, Соучек, 65 - 1:2, Шелви, 67 - 2:2
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Крафт, Ласселс, Фернандес, Альмирон, Сен-Максимен (Лазаро, 69), Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Гэйл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).
"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Форнальс (Ярмоленко, 75), Райс, Антонио, Соучек, Боуэн, Лансини (Нобл, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18