"Ньюкасл" интересуется экс-форвардом "Реала"

"Ньюкасл" ведёт переговоры со "Сток Сити" по трансферу нападающего Хоселу, сообщает английская пресса.

"Сороки" ищут варианты усиления атакующей линии команды и бывший форвард "Реала" является одним из приоритетных кандидатов.

Стоит отметить, что прошлый сезон 27-летний Хоселу провёл на правах аренды в "Депортиво".

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