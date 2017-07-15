"Ньюкасл" интересуется форвардом "Бордо"

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"Ньюкасл" интересуется форвардом "Бордо"

"Ньюкасл" хочет купить уругвайского нападающего "Бордо" Диего Ролана.

24-летний футболист уже прибыл на Туманный Альбион, чтобы провести переговоры с "сороками".

В прошлом сезоне Ролан сыграл за "Бордо" 33 матча и забил 10 голов.

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