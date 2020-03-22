"Ньюкасл" интересуется форвардом "Лейпцига" Поульсенем
"Ньюкасл" этим летом хочет приобрести нападающего "Лейпцига" Юссуфа Поульсена. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.
25-летний датчанин - главная трансферная цель английского клуба на ближайшее трансферное окно.
В этом сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.
Не пропустите: "Слуцк" обыграл "Славию" в чемпионате Беларуси. В матче были назначены пять пенальти| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Регилон может не вернуться в "Реал"
-
Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус
-
Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста
-
Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную
-
Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"
-
Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом
-
Черчесов: "Разочарование - неправильное слово. Перенос Евро - это не трагедия"
-
Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
-
Игрок ЦСКА Нисимура досрочно покинул "Портимоненси", где играл в аренде с января
-
"Ньюкасл" интересуется форвардом "Лейпцига" Поульсенем
-
"Тамбов" намерен возобновить тренировки 1 апреля
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров
-
АПЛ 3 апреля обсудит варианты возобновления сезона
-
Ибрагимович может начать тренерскую карьеру
-
Евсеев рассказал о состоянии полузащитники "Уфы" Оливье Тилля
-
"Лацио" перенес начало тренировок после критики за слишком ранний выход из карантина
-
Черышев показал, как тренируется дома в условиях карантина
-
Дзагоев призвал болельщиков не впадать в панику в связи с коронавирусом
-
Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Роме"
-
Мельгарехо высказался о ситуации с коронавирусом в России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16