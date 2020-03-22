"Ньюкасл" интересуется форвардом "Лейпцига" Поульсенем

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"Ньюкасл" интересуется форвардом "Лейпцига" Поульсенем

"Ньюкасл" этим летом хочет приобрести нападающего "Лейпцига" Юссуфа Поульсена. Об этом сообщает Newcastle Chronicle.

25-летний датчанин - главная трансферная цель английского клуба на ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

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