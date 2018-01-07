"Ньюкасл" интересуется голкипером ПСЖ

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"Ньюкасл" интересуется голкипером ПСЖ

Вратарь ПСЖ Кевин Трапп попал в сферу интересов "Ньюкасла".

Как сообщает Sky Sports, "сороки" хотят арендовать голкипера. Отметим, что Трапп не против смены клуба, из-за своего положения в ПСЖ.

В этом сезоне Трапп принял участие всего в трех матчах ПСЖ.

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