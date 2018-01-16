"Ньюкасл" интересуется сенегальским защитником

Теги ньюкасл юнайтедкристал пэласпап суаре

"Ньюкасл" интересуется сенегальским защитником

"Ньюкасл" интересуется защитником "Кристал Пэлас" Папом Суаре, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" хотят купить 27-летнего сенегальца в январе для усиления конкуренции на левом фланге обороны.

В этом сезоне Суаре сыграл за "Кристал Пэлас" всего 3 матча в кубковых турнирах.

Не пропустите: "Ньюкасл" готов заплатить 12 миллионов евро за Рейну. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов