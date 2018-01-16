"Ньюкасл" интересуется сенегальским защитником

"Ньюкасл" интересуется защитником "Кристал Пэлас" Папом Суаре, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "сороки" хотят купить 27-летнего сенегальца в январе для усиления конкуренции на левом фланге обороны.

В этом сезоне Суаре сыграл за "Кристал Пэлас" всего 3 матча в кубковых турнирах.

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