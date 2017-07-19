"Ньюкасл" интересуется защитником "Атлетико"

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"Ньюкасл" интересуется защитником "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Хави Манкильо попал в сферу интересов "Ньюкасла", сообщает Marca.

По сведениям издания, клубы достигли договоренности по трансферу игрока и в скором времени могут официально объявить о его переходе.

Контракт Манкильо с "матрасниками" действует до лета 2018 года. В прошлом сезоне он играл в аренде за "Сандерленд".

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