"Ньюкасл" интересуется защитником из РПЛ

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"Ньюкасл" интересуется защитником из РПЛ

"Ньюкасл" интересуется защитником "Ахмата" Миладом Мохаммади, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 25-летний иранец может стать заменой для фулбека "сорок" Пола Дамметта, который выбыл из строя из-за травмы.

В текущем сезоне Мохаммади сыграл за "Ахмат" 18 матчей и забил 1 гол.

Контракт футболиста с грозненским клубом истекает летом 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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