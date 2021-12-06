"Ньюкасл" интересуется защитником "Лилля"

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"Ньюкасл" интересуется защитником "Лилля"

Фото инстаграм Свена Ботмана

"Ньюкасл" нацелился на центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана, утверждает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным инсайдера, "сороки" хотят купить 21-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Французский клуб не планировал продавать одного из своих лидеров в январе, однако выгодное предложение по голландцу может заставить их передумать.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 13 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

Не пропустите: Лингард может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
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