"Ньюкасл" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Теги ньюкасл юнайтедманчестер ситифабиан делф

"Ньюкасл" интересуется защитником "Манчестер Сити""Ньюкасл" намерен подписать защитника "Манчестер Сити" Фабина Делфа.

Как сообщает The Mail on Sunday, поспорить за 27-летнего англичанина "сорокам" придется со "Сток Сити".

В "Манчестер Сити" уже заявили, что готовы расстаться с игроком, который был куплен в 2015 году.

В прошлом сезоне Делф провел за первую команду 13 матчей, в которых забил два гола.

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