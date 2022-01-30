"Ньюкасл" купил бразильца из Лиги 1 за 42 миллиона евро

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Лиона" Бруно Гимараэш перешел в "Ньюкасл", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Ньюкасл" заплатил за футболиста 42 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на восемь миллионов евро за счет бонусов.

24-летний Гимараэш выступал за "Лион" с 2020 года. Всего он провел за французский клуб 71 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе" и "Аудакс". За сборную Бразилии сыграл три матча.

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