"Ньюкасл" купил бразильского форварда и установил новый клубный трансферный рекорд

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"Ньюкасл" купил бразильского форварда и установил новый клубный трансферный рекорд

"Ньюкасл" объявил о переходе бразильского нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб купил форварда за 44 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истории "Ньюкасла", перекрыв прежнее достижение почти в 2 раза. В 2005 году "сороки" купили Майкла Оуэна у "Реала" за 25 миллионов евро. Форвард подписал с клубом шестилетний контракт.

22-летний Жоэлинтон выступал за "Хоффенхайм" с 2015 года. Всего за немецкий клуб он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Спорт Ресифи" и "Рапид". Сыграл четыре матча за сборную Бразилии U17 и забил два гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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