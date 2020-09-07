"Ньюкасл" купил форварда "Борнмута" Уилсона за 22 миллиона евро
Форвард "Борнмута" Каллум Уилсон подписал контракт с "Ньюкаслом", утверждает пресс-служба клуба.
Соглашение 28-летнего футболиста с командой рассчитано до 2024 года. Сумма трансфера не сообщается, однако СМИ сообщают, что она составила 20 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей, отметившись 9 голами и 3 ассистами.
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