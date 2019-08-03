"Ньюкасл" купил французского таланта

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

22-летний Сен-Максимен выступал за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 74 матча, забил 11 голов и сделал 14 ассистов.

Рыночная стоимость перспективного француза составляет 25 миллионов евро.

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