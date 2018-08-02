"Ньюкасл" купил игрока сборной Японии

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"Ньюкасл" купил игрока сборной Японии

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Майнца" Йосинори Муто.

Сумма трансфера составила 10,7 миллионов евро. 26-летний японец заключил с "сороками" контракт до лета 2022 года.

Муто выступал за "Майнц" с 2015 года, сыграл 72 матча и забил 23 гола.

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