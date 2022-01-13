"Ньюкасл" купил нападающего "Бернли"

Фото сайт "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Бернли" Криса Вуда.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 30-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2024 года.

Новозеландский нападающий будет играть за "сорок" под 20-м номером.

Вуд выступал за "Бернли" с августа 2017 года, сыграл 166 матчей, забил 53 гола и сделал 12 ассистов.

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