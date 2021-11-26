"Ньюкасл" лидирует в гонке за Усманом Дембеле

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Определился фаворит в борьбе за нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наибольшие шансы заполучить француза имеет "Ньюкасла", который опережает "Манчестер Юнайтед".

"Сороки" готовы дать 24-летнему футболисту подписной бонус в размере 15 миллионов евро и столько же платить ему ежегодно в качестве зарплаты.

Предложение "Ньюкасла" заметно выгоднее тех условий, которые предлагает Дембеле "Барса", испытывающая финансовые проблемы.

Контракт игрока с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года, после чего он станет свободным агентом.

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