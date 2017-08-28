"Ньюкасл" может купить защитника "Краснодара"

"Ньюкасл" намерен до закрытия летнего трансферного окна купить нового левого защитника, сообщает английская пресса.

"Сороки" выбирают между Николасом Тальяфико из "Индепендьенте" и Кристианом Рамиресом из "Краснодара".

Отметим, что в стартовавшем сезоне 23-летний Рамирес сыграл за "Краснодар" 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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