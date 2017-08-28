"Ньюкасл" может купить защитника "Краснодара"

Теги ньюкасл юнайтедкраснодаркристиан рамирес

"Ньюкасл" может купить защитника "Краснодара"

"Ньюкасл" намерен до закрытия летнего трансферного окна купить нового левого защитника, сообщает английская пресса.

"Сороки" выбирают между Николасом Тальяфико из "Индепендьенте" и Кристианом Рамиресом из "Краснодара".

Отметим, что в стартовавшем сезоне 23-летний Рамирес сыграл за "Краснодар" 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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