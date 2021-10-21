"Ньюкасл" может назначить экс-тренера "Шахтера"

Фото: инстаграм Фонсеки/Автор неизвестен

Португалсьский экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить "Ньюкасла", сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, английский клуб ведет переговоры с португальцем с прошлой недели. Отмечается, что Фонсека хочет себе контракт на три года.

Напомним, что "Ньюкасл" вчера уволил Стива Брюса. заплатив 8 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Также не пропустите: Стали известны сроки восстановления Лукаку. | http://soccernews.ru